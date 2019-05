मुंबई में लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, घटना से कुछ देर पहले ही ठीक की गई थी ये गड़बड़ी

मुंबई में विद्याविहार और कुर्ला स्टेशनों के बीच कल्याण-सीएसएमटी लोकल ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण मध्य रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाएं रविवार शाम को प्रभावित रहीं। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के पटरी से उतरने से पहले शाम करीब सात बजे महिला डब्बे में शॉर्ट र्सिकट होते देखा गया था। ट्रेन उस वक्त विद्याविहार पहुंचने वाली थी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देर रात मुंबई सेंट्रल रेलवे के अधिकारी ने इस घटना से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन में आई गड़बड़ी को वक्त रहते सुधार लिया गया है।

Mumbai: A coach of train ‘Kalyan-116’ derailed at Kurla Railway Station while entering platform no. 3 at 8:52 pm today. Restoration completed; train moved. Investigation underway. #Maharashtra pic.twitter.com/BdG6VEhQ4z

घटना के बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई डीआरएम संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले, कुछ महिला यात्रियों ने स्टेशन अधिकारियों को महिला डब्बे के स्विच बोर्ड से निकलती चिंगारी और आग की ओर ध्यान दिलाया जिसके बाद ट्रेन रोक दी गई। मध्य रेलवे के अधिकारी ने बताया कि समस्या सुलझा लिए जाने के बाद ट्रेन दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज र्टिमनस की ओर फिर से रवाना हुई लेकिन रात करीब आठ बजकर 55 मिनट पर ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। रेल कर्मचारी बाद में आई गड़बड़ी की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

Earlier #visuals from the spot: A coach of a Mumbai local train derailed at Kurla Railway Station at 8:52 pm y’day; restoration was done later & train moved. Sanjay Kumar Jain, DRM of Central Railway’s Mumbai Division says, “safety officers arrived. They’ll conduct an inquiry” pic.twitter.com/QtQGW5eQtD

