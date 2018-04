इंदौर: होटल की बिल्डिंग ढहने से 10 की मौत, कई घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

शनिवार (31 मार्च) को मध्यप्रदेश के इंदौर में एक 4 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इमारत के ढहने से 10 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह घायल बताए जाते हैं। मलबे में करीब 2 दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गई है। हादसे के बाद घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्य में परेशानी आई। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा। रेस्क्यू टीम के अलावा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी मौके पर पर पहुंच चुकी है।

बताया जा रहा है कि हादसा शनिवार रात 9 बजे के बाद का है। जहां सरवटे स्टैंड के पास स्थित इमारत अचानक ढह गई, जो काफी पुरानी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि एक कार इमारत से टकरा गई थी, जिसकी वजह इमारत गिरी है।

रेस्क्यू टीम के लोगों के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत गई और कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक अभी मलबे में दबे लोगों की संख्या के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त करीब दो दर्जन लोग होटल के अंदर मौजूद थे। सभी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर हादसे की सूचना मिलने पर महापौर मालिनी गौड़, विधायक ऊषा ठाकुर समेत पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला मौके पर पहुंच गया है। जेसीबी मशीन से मलबे को हटाने का प्रयास जारी है।

#UPDATE Indore building collapse: Death toll rises to ten. Rescue operations continue. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/mg19KodZEA

Madhya Pradesh: A building has collapsed near Sarvate bus stand in Indore. People feared trapped, rescue operations underway pic.twitter.com/Y5tXivO0cs

