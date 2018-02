मध्य प्रदेश: यूं अचानक से गिर पड़ी जर्जर इमारत, वीडियो में कैद हुई घटना

मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के शुजालपुर में बुधवार को एक बिल्डिंग देखते ही देखते धराशाई हो गई। इस घटना में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है लेकिन संपत्ति का नुकसान लाखों रुपए में हुआ है। घटना के वक्त बिल्डिंग के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति मौजूद थे। हालांकि बिल्डिंग के गिरने से पहले ही आई आवाज को सुनकर वे घर से बाहर भाग आए। बिल्डिंग के गिरने का अंदेशा हो जाने पर घटनास्थल पर कई लोग जमा हो गए। लेकिन इसमें से किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वे मकान के अंदर जाएं और कुछ सामान बाहर सुरक्षित निकाल सकें। बता दें कि बिल्डिंग में कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा था।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से बिल्डिंग के गिरने का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते महज कुछ सेकेंड्स में ही बिल्डिंग धराशाई हो गई। ऐसे में बुजुर्ग दंपत्ति की यह इच्छा मन ही दबी रह गई कि कोई उनका सामान घर से बाहर निकाल दे। इस घटना से बुजुर्ग दंपत्ति के घर में पड़ा उनकी गृहस्थी का सारा सामान मिट्टी में मिल गया। अब यह बुजुर्ग दंपत्ति बेघर हो चुका है और इस घटना को लेकर काफी सदमे में है।

#WATCH A dilapidated building collapsed as construction work was underway next to it in Shajapur #MadhyaPradesh (14.02.18) pic.twitter.com/1eM7C1xhmA

— ANI (@ANI) February 15, 2018