आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक निजी स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र के लगातार चार दिन स्कूल नहीं आने पर उसे बेरहमी से पीटा गया। इस पूरी घटना का किसी ने फोटो ले लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बता दें कि शिक्षकों द्वारा बच्चों की पिटाई का यह पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में इस तरह के ताजा मामले भी सामने आ चुके हैं।

क्या है पूरा मामलाः रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना विशाखापट्टनम के अल्लीपुरम की एक निजी स्कूल की है। यहां एक छात्र को उसके शिक्षकों द्वारा पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि वह छात्र पिछले चार दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। उसके लगातार स्कूल नहीं आने के कारण ही उसकी पिटाई की गई है। स्कूल में छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कोई नई बात नहीं है। बता दें कि पिछले दो महीने में यह तीसरी घटना है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी छात्रों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था।

Visakhapatnam: Teacher of a private school near Allipuram thrashed a student allegedly for not coming to school for four days. The incident was caught on camera. #AndhraPradesh (July 4) pic.twitter.com/AuhXHUjKU1

— ANI (@ANI) July 4, 2019