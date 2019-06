बचपन में जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह होता है। इसे लेकर बच्चों के मन में तमाम योजनाएं होती हैं, लेकिन चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 9 साल के अबीर मग्गू का 10वां जन्मदिन काफी खास होने वाला है। दरअसल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ ने अबीर को उसके 10वें जन्मदिन पर एयरपोर्ट के टूर के लिए आमंत्रित किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी अबीर को यह तोहफा उनके एक मॉडल के लिए दिया है, जो आईजीआई की रेप्लिका है। बताया जा रहा है कि अबीर ने एयरपोर्ट का यह मॉडल इंटरनेट पर तस्वीरें देखकर और एयरपोर्ट के अपने अनुभव के आधार पर बनाया था। इस मॉडल को बनाने के लिए बच्चे ने 21 घंटे तक बिना रुके काम किया था।

चाचा ने शेयर की थी फोटोः अबीर के चाचा अमित अग्रवाल ने अबीर द्वारा बनाए एयरपोर्ट मॉडल की फोटो सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर की थी, जो वायरल हो गई। इसके बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विदेह कुमार जयपुरिया ने ट्वीट देखा और अग्रवाल को ट्विटर पर जवाब दिया।

National Hindi News, 05 June 2019 LIVE Updates: दिनभर की खबरें जानने के लिए यहां क्लिक करें

Thank you @DelhiAirport. A little message from Abeer Magoo✈️ pic.twitter.com/nLlNxvswD1

— Amit Agarwal (@AmitAgarwal22) May 29, 2019