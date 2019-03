उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर पोलियो की दवा पीने से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि बच्चे की उम्र 9 माह बताई जा रही है। वहीं इस मामले ने सभी कौ चौंका के रख दिया है। इस पूरे मामले पर डीएम का भी बयान आया है और कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

कहां का है मामला: बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है। जहां बताया जा रहा है कि कथित तौर पर 9 माह के बच्चे की पोलिया की दवा पीने के बाद मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में अधिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

A 9-month-old infant died allegedly after consuming polio drops in Banda. H Lal, DM Banda says, “It’s unfortunate, this is first the time such a thing has happened. I will constitute a committee to investigate the matter.Appropriate action will be taken against the guilty.”(13/3) pic.twitter.com/jCLzH1XJAB

— ANI UP (@ANINewsUP) March 13, 2019