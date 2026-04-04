महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार रात करीब 10 बजे डिंडोरी शहर के शिवाजी नगर इलाके में हुआ, जब एक अनियंत्रित कार पानी से भरे कुएं में जा गिरी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी मृतक एक ही परिवार के थे और डिंडोरी गांव के रहने वाले थे। उनकी पहचान सुनील दत्त, रेशमा, आशा और अन्य बच्चों के रूप में हुई है। मृतकों में 7 से 14 साल की उम्र की पांच लड़कियां और 11 साल का एक लड़का भी शामिल है।

कब हुआ हादसा?

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, यह परिवार एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक कार का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सड़क किनारे बने गहरे कुएं में गिर गई। कुएं में पानी भरा होने की वजह से राहत और बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गया।

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन जब तक कार और लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक सभी की मौत हो चुकी थी।

पुलिस को क्या पता?

फिलहाल, सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की असली वजह क्या थी। साथ ही सड़क की स्थिति, वाहन की रफ्तार और अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसा हादसा हुआ हो। इससे पहले भी यहां इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है।

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