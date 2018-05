कर्नाटक: विजयपुरा में मजदूर के घर से मिलीं 8 VVPAT, केस दर्ज

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने को लेकर हुई उठा पटक के बाद अब VVPAT को लेकर नया मामला सामने आया है। दरअसल, बीजापुर जिले में मजदूरों के घर से 8 VVPAT के कवर्स पाए गए हैं। कर्नाटक चुनाव आयोग प्रमुख का कहना है कि मजदूरों का परिवार इन कवर्स का इस्तेमाल कपड़े रखने के लिए कर रहा था। चुनाव आयोग ने कहा, ‘बीजापुर जिले में मजदूरों के घर से VVPAT के 8 कवर्स बरामद किए गए हैं। मजदूर इसका इस्तेमाल कपड़े रखने के डिब्बे के तौर पर कर रहे थे। डीसी इस वक्त घटनास्थल पर है और इस मामले की आगे की जांच की जा रही है। वहां कोई भी मशीन बरामद नहीं की गई है।’ वहीं कर्नाटक पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने भी यह कहा है कि किसी भी VVPAT में बैटरी नहीं है।

#Karnataka– "Eight covers of VVPATs were found from a shed in Bijapur district. Labourers were using the cover as box to keep their clothes. DC is on the spot, we are verifying further facts. There is no machine there.": Chief Election Officer Karnataka

