छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सड़क दुर्घटना में आठ मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर शहर के तेलीबांधा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेरीखेड़ी गांव के करीब बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में बस में सवार आठ मजदूरों की मौत हो गई , वहीं 6 मजदूर घायल हो गए। पुलिस को जानकारी मिली है कि ओडिशा के गंजाम जिले के निवासी मजदूर गुजरात के सूरत में कपड़ा मिल में काम करने जा रहे थे।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए, पटनायक ने ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री सुशांत सिंह को निर्देश दिया कि रायपुर में दुर्घटना के पीड़ितों को आवश्यक सहायता देने के लिए वे तुरंत वहां के लिए रवाना हो जाएं।

#UPDATE Death toll rises to 8 in Raipur bus accident, as per information received from Raipur Police: Director General of Police, Odisha https://t.co/Lfv40DbwFX

— ANI (@ANI) September 5, 2020