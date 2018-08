पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दफ्तर में धमाका होने के महज चार दिन बाद ही मुर्शिदाबाद के एक गांव में 70 क्रूड बम बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार (27 अगस्त) को मुर्शिदाबाद जिले के महेश्थली गांव से बमों को बरामद किया है। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्रूड बम गांव में लाने के पीछे किसका हाथ है।

आपको बता दें कि चार दिन पहले गुरुवार (23 अगस्त) को पश्चिम मिदनापुर में नारायणगढ़ में स्थित टीएमसी के दफ्तर में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें दो पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी तो वहीं छह गंभीर रूप से घायल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका गुरुवार (23 अगस्त) को सुबह 10 बजे हुआ था। धमाके के बाद लोगों ने पार्टी के बोर्ड को वहां से हटा दिया था, लेकिन कई लोगो और बैनर्स, जिनमें मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की तस्वीर बनी हुई है, वह वहां बिखरे पड़े थे। वहीं नारायणगढ़ से टीएमसी विधायक प्रद्युत घोष ने धमाके को लेकर कहा था कि अभी तक इसके पीछे के कारण का पता नहीं चला है। पुलिस इस धमाके को लेकर भी जांच कर रही है।

Murshidabad: Police recover 70 crude bombs in Maheshthali village under Samserganj police station, further investigation underway. #WestBengal pic.twitter.com/4fMdRKmvVx

— ANI (@ANI) August 27, 2018