उत्तर प्रदेश में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मथुरा जनपद के पिसावा गांव में एक सात वर्षीय बच्ची को कुत्तों ने नोंच-नोंच कर मार डाला और शव को भी क्षत-विक्षत कर दिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची पिता को खेत पर खाना देने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में आवारा कुत्तों ने मासूम को घेर लिया और उससे खाना झपटने के चक्कर में बच्ची पर हमला कर दिया। वहीं बच्ची ने जब खाना बचाने की कोशिश की तो कुत्तों ने बच्ची पर ही हमला कर दिया।

कौन थी मासूम बेटी: बता दें कि मासूम का नाम देवकी था जो भूप सिंह की बेटी थी। घटना के बाद से परिवार सहित पिता भूप सिंह का बुरा हाल है। वहीं घटना सोमवार (13 मई) की है।

Mathura: Devki,a 7-year-old girl was mauled to death by a pack of stray dogs in Barsana on May 13. Ashok Kumar Meena, SP Crime,”Gram panchayat, forest dept & tehsil have been alerted by police. All pradhans & villagers are asked to not leave their kids alone.” pic.twitter.com/LQGQ31Lj8r

— ANI UP (@ANINewsUP) May 16, 2019