तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 29 साल की बीवी को उसके 62 साल के शौहर ने व्हाट्स एप पर तीन बार तलाक लिखकर मैसेज कर दिया। महिला ने ओमान के एक नागरिक से साल 2017 में निकाह किया था। अब शौहर ने बीवी के मैसेज का जवाब देना और कॉल उठाना भी बंद कर दिया है। पीड़िता महिला ने अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की अपील की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 29 साल की हुमा सायरा का​ निकाह मई 2017 में ओमान के नागरिक से हुआ था। निकाह के बाद हुमा एक साल तक ओमान में रही। निकाह के आठ महीने बाद हुमा ने एक बेटे को जन्म दिया लेकिन खराब सेहत के कारण बच्चे का तीन महीने में ही देहांत हो गया। हुमा का आरोप है कि इसी के बाद शौहर का बर्ताव उसके प्रति बदल गया।

Hyderabad: 29-year-old Huma Saira was allegedly given talaq on WhatsApp by her 62-year-old husband; says,”I was married to an Oman national in May’17 in Hyderabad. I lived in Oman for 1 year. I gave birth to a baby in 8 months who died in 3 months because of bad health. (1/2) pic.twitter.com/Z9RHCXA2Fu

