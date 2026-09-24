वडोदरा नगर निगम के 400 आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े 5500 बच्चों को पिछले एक हफ्ते से हर दिन मिलने वाला दूध का गिलास नहीं मिला है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अमूल ब्रांड चलाने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कथित तौर पर 17 सितंबर से वडोदरा शहर की सभी आंगनवाड़ियों में दूध के पैकेट भेजना बंद कर दिया। इसकी वजह पैसों के भुगतान को लेकर विवाद बताया जा रहा है।

इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) की जिला कार्यक्रम अधिकारी हीरल ठाकोर ने बताया कि दूध की बढ़ती कीमतों की वजह से अमूल के पास रखा भुगतान का बैलेंस खत्म हो गया है, इसलिए दूध की सप्लाई रुक गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अमूल के अधिकारियों ने बिल देर से जमा किए, जिसके कारण ICDS को समय पर भुगतान करने का मौका नहीं मिल पाया।

हफ्ते में पांच दिन बच्चों को दिया जाता है 100 मिली. दूध

ICDS का नाम 2017 में बदलकर आंगनवाड़ी सेवा कर दिया गया था। बाद में इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में शामिल कर दिया गया। इस योजना के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है। भारत सरकार के अनुसार, यह दुनिया की सबसे बड़ी पोषण और छोटे बच्चों की देखभाल से जुड़ी योजनाओं में से एक है। यह बच्चों की भलाई के लिए देश की सबसे अहम योजनाओं में गिनी जाती है।

इस योजना के तहत 6 महीने से 6 साल तक के आंगनवाड़ी बच्चों को हफ्ते में 5 दिन 100 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। हीरल ठाकोर ने बताया कि वडोदरा नगर निगम (VMC) के 400 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए हर दिन 5,500 दूध के पैकेट चाहिए होते हैं। अमूल के एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात सरकार की दूध संजीवनी योजना के तहत अमूल अलग-अलग नगर निकायों को दूध की सप्लाई करता है।

2012 से अमूल कर रहा दूध की सप्लाई

हीरल ठाकोर ने बताया कि अमूल से दूध सप्लाई की व्यवस्था 2012 में शुरू हुई थी। उस समय अमूल के पास तीन महीने के भुगतान की रकम पहले से जमा कराई गई थी। लेकिन दूध की कीमत बढ़ने से यह जमा रकम खत्म हो गई। 2025 में एक दूध के पैकेट की कीमत 9 रुपये से बढ़कर 11.25 रुपये हो गई। हीरल ठाकोर ने कहा, “जुलाई के आसपास यह जमा रकम पूरी तरह खत्म हो गई थी।”

हीरल ठाकोर के मुताबिक, विभाग तय समय पर भुगतान कर रहा था, लेकिन अमूल की तरफ से बिल देर से मिलने के कारण भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा, “समस्या इसलिए हुई क्योंकि अमूल हमें समय पर बिल नहीं देता। 21 अगस्त को जो आखिरी भुगतान हुआ, वह जून महीने का था, क्योंकि उसका बिल देर से मिला था।”

हीरल ठाकोर ने बताया कि कई बार याद दिलाने के बाद भी जुलाई का बिल 3 सितंबर को मिला। इसके बाद उसे भुगतान के लिए आगे भेज दिया गया। उन्होंने कहा, “हमने बिल की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है। इसी बीच अमूल ने दूध की सप्लाई बंद कर दी।”

अमूल से नहीं मिल पाया आरोपों पर जवाब

वडोदरा शहर में ICDS कार्यक्रम के अमूल कॉर्डिनेटर से हीरल ठाकोर के आरोपों पर जवाब नहीं मिल सका। हीरल ठाकोर ने बताया कि विभाग ने अमूल से कहा है कि हर महीने की 10 तारीख तक बिल दे दिया जाए, ताकि आगे ऐसी परेशानी न हो। उन्होंने कहा, “मैंने उनसे कहा है कि हर महीने की 10 तारीख तक बिल चाहिए। लेकिन आज (23 सितंबर) तक भी उन्होंने अगस्त का बिल नहीं दिया है।”

बिल मिलते ही भुगतान कर देते हैं- नगर निगम

वहीं, वडोदरा नगर निगम (VMC) के लेखा विभाग ने कहा कि उसे बिल देर से बनने की जानकारी नहीं है। विभाग का कहना है कि जैसे ही बिल मिलता है, उसका भुगतान कर दिया जाता है।

वडोदरा नगर निगम के मुख्य लेखाकार संतोष तिवारी ने कहा, “हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हर महीने आने वाले बिलों का नियमित भुगतान किया जाता है। आखिरी भुगतान 21 अगस्त को हुआ था। जून और जुलाई के बिलों का भी भुगतान किया जा चुका है। बिल देर से जमा हो रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही बिल मिलता है, उसका भुगतान कर दिया जाता है।”

संतोष तिवारी ने बताया कि किसी बिल को ऑडिट विभाग से मंजूरी मिलने में आम तौर पर 5 से 6 दिन लगते हैं। मंजूरी मिलते ही बाकी बचे भुगतान को प्राथमिकता देकर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, “अगर कोई जरूरी मामला बताया जाए तो हम ऑडिट की प्रक्रिया भी तेज कर सकते हैं।” उनके मुताबिक, दूध के भुगतान को लेकर न तो संबंधित विभाग और न ही सप्लायर ने नगर निगम को किसी तरह की तत्काल जरूरत की जानकारी दी थी।

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