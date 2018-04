पुणे: गलती से बंद हो गया कार का गेट, 5 घंटे तक तड़पने के बाद मासूम की हो गई मौत

महाराष्ट्र से एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां कार में दम घुटने से एक पांच साल के बच्चे की मौत हो गई है। मामला राज्य के पुणे शहर का है। बताया जा रहा है कि यहां एक बच्चा खेलते-खेलते पास खड़ी एक कार में घुस गया। कुछ देर बाद बच्चे से कार के सभी दरवाजे लॉक हो गए। इसके बाद बच्चे का दम घुटने लगा। लेकिन बंद कार में बच्चे की चीख बाहर कोई नहीं सुन सका जिसके बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चा लगभग पांच घंटे तक कार में फंसा रहा। इन 5 घंटों में वह मौत से जंग लड़ता रहा। आखिरकार मौत स वह मासूम जीत ना सका और उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे को कार में घुसते किसी ने नहीं देखा जिसकी वजह से मदद के अभाव में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी कार में बच्चे ने दम तोड़ा है, वो कार मालिक भी बीते पांच घंटों में अपनी कार के पास नहीं आया और बच्चे की मदद नहीं हो पाई।

5 years old dies allegedly due to suffocation after getting locked in a car for about 5 hours in Pune. The incident happened when the boy while playing, accidentally locked the door from inside. #Maharashtra pic.twitter.com/Sitox2M4Vl

