जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने एक बार फिर हमला कर दिया। आतंकियों ने शनिवार की सुबह आईईडी ब्लास्ट किया। पीटीआई के मुताबिक इस आतंकी हमले जहां 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए तो वहीं दो गंभीर रूप से घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ब्लास्ट सोपोर के गोल मार्केट में किया गया। पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मुनीर खान ने बताया कि हमले में चार पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। इसके अलावा यह भी जानकारी दी कि आईईडी को एक दुकान के नीचे लगाया गया था, इस ब्लास्ट में तीन दुकानें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं।

इससे पहले भी 31 दिसंबर 2017 के दिन आतंकियों ने पुलवामा स्थित सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया था। जिसमें पांच सैनिक शहीद हुए थे। वहीं सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को ढेर किया था। आतंकियों ने सेंटर पर ग्रेनेड से हमला किया था। आतंकवादियों ने 31 दिसंबर के दिन करीब दो बजे अवंतीपुरा में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 185वीं बटालियन के शिविर पर हमला किया था।

#UPDATE on Sopore IED blast: Another Policeman loses his life, taking the death toll to 4. #JammuAndKashmir — ANI (@ANI) January 6, 2018

#Visuals from Baramulla: 3 Policemen have lost their lives & 2 are seriously injured after an IED blast by terrorists in Sopore #JammuAndKashmir pic.twitter.com/k4TCaLRxx2 — ANI (@ANI) January 6, 2018

More #visuals from Baramulla where 4 Policemen have lost their lives after an IED blast by terrorists in Sopore #JammuAndKashmir pic.twitter.com/BLybHzhaFl — ANI (@ANI) January 6, 2018

