पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की सोमवार को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। मई में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में यह चौथी ऐसी घटना है।

इन चार मुठभेड़ों में से तीन में दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों की मौत हुई है, जबकि चौथी घटना में हत्या के एक आरोपी को मार गिराया गया।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रियों के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पुलिस की इन कार्रवाइयों का खुलकर बचाव किया है। सरकार का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस पर हमला किया था और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। सरकार ने यह भी कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों से निपटने के लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है।

रायगंज मुठभेड़ में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “अगर कोई पुलिसकर्मियों को मारने की कोशिश करेगा, तो क्या पुलिस उस पर रसगुल्ले फेंकेगी? क्या पुलिस का काम अपनी बंदूकें जेब में रखना है? पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। पुलिस पर हमला हुआ और उसने वही किया, जो उसे करना चाहिए था।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, “सरकार ने कुछ मामलों में पुलिस को खुली छूट दी है। कार्रवाई करने के लिए उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दुष्कर्म और हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में सरकार की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति है।”

इन मुठभेड़ों पर विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया को काफी सीमित बताया जा रहा है। वहीं, जनता के बीच भी इन कार्रवाइयों को सकारात्मक नजरिए से देखे जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में भाजपा सरकार ने इस विवादित मुद्दे पर अपना रुख और सख्त कर लिया है।

चार महीने में चार मुठभेड़

रायगंज की घटना में 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी दिलीप रॉय को बंगाल-बिहार सीमा के पास पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी।

बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के करीब दो महीने बाद आठ जुलाई को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 13 साल की लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस ने गोली मार दी थी। पुलिस का दावा था कि प्रभास मंडल ने एक अधिकारी की बंदूक छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी गोलीबारी में उसकी मौत हो गई।

इसके बाद 27 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा में 13 साल की लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी प्रह्लाद दास को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक, आधी रात के बाद उसे अपराध से जुड़ी घटनाओं का क्रम दोबारा समझाने के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था। इसी दौरान उसने एक अधिकारी की रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी गोलीबारी में उसकी मौत हो गई।

इसी दिन मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज में भाजपा कार्यकर्ता सुजीत मंडल की हत्या के आरोपी समीउल शेख की भी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस का दावा था कि शेख ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई।

भाजपा ने पुलिस की कार्रवाई का किया समर्थन

रायगंज मुठभेड़ के बाद मंत्रियों समेत भाजपा के कई नेताओं ने एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, “राज्य सरकार ने पहले दिन से ही साफ कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान हमने इतनी तेजी से कार्रवाई होते नहीं देखी थी।”

राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कहा, “यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर एक मजबूत सरकार के रुख का नतीजा है। हालांकि, पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करने की नौबत किन परिस्थितियों में आई, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।”

27 अक्टूबर को हुई दो मुठभेड़ों के बाद राज्य की शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने फेसबुक पर ‘एनकाउंटर’ शीर्षक से एक कविता पोस्ट की थी।

बांग्ला में लिखी इस कविता की शुरुआती पंक्तियों में अग्निमित्रा पॉल ने अपराधों को खत्म करने और लोगों को शांति से जीने देने की बात कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि डर का अंधेरा खत्म होगा और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। कविता के दूसरे हिस्से में उन्होंने लिखा कि अन्याय के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

कविता के आखिरी हिस्से में अग्निमित्रा पॉल ने राज्य से लोगों के साथ खड़े होने और हर घर में शांति लौटाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और अपराध रोकने के लिए सख्ती जरूरी है।

राज्य की मंत्री मौमिता बिस्वास मिश्रा ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने इसे 2026 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की ओर से किए गए बदलाव के वादे का नतीजा बताया। उन्होंने कहा, “बंगाल में बदलाव ऐसा ही दिखता है। लोग इसी बदलाव की उम्मीद कर रहे थे।”

विपक्ष की मिली-जुली प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने इन मुठभेड़ों पर सावधानी से प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, विपक्ष के कुछ नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई किन परिस्थितियों में हुई, इस पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रही हैं।

रायगंज की घटना के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “एक के बाद एक मुठभेड़ हो रही हैं, लेकिन दुष्कर्म की घटनाएं लगातार जारी हैं। भाजपा के बहुचर्चित जंगलराज मॉडल की यही कड़वी सच्चाई है। आज एक और भयावह घटना में पूर्व बर्धमान जिले के भतार इलाके में आठ साल की एक बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।”

हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, “ऐसे अपराध करने वालों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में मुठभेड़ की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। हालांकि, इस मामले में अभी यह साफ नहीं है कि आरोपी पुलिस हिरासत में था या नहीं। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ऐसे अपराधी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाना और उसे मौत की सजा दिलाना ज्यादा उचित होता।”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “अपराधी को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का मॉडल इसी पटकथा के साथ इस राज्य में क्यों लाया जा रहा है? आज भी इस राज्य में महिलाएं और नाबालिग सुरक्षित नहीं हैं। अपराध रोकने की इच्छाशक्ति दिखाने के बजाय लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।”

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा, “हमने गुजरात और उत्तर प्रदेश में इस तरह की मुठभेड़ें देखी हैं। अब बंगाल में भी ऐसा शुरू हो गया है। पुलिस को खुली छूट देकर मुख्यमंत्री अधिकारी राज्य को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं।”

ममता सरकार की नाकामियों को बनाया था चुनावी मुद्दा

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए कई जघन्य अपराधों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इनमें अगस्त 2024 का आरजी कर दुष्कर्म और हत्या का मामला भी शामिल था। इन मामलों से निपटने में सरकार की कथित नाकामी पर भी सवाल उठे थे।

आरजी कर की घटना के बाद पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस मामले की जांच में कथित लापरवाही को लेकर ममता सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उस समय मुख्य विपक्षी दल रही भाजपा ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। 2026 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को उसने अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल किया और भारी बहुमत से जीत हासिल की।

तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ अन्य घटनाओं पर अपनी टिप्पणियों को लेकर भी विवादों में रही थीं। दुष्कर्म पीड़िताओं को लेकर उनकी कुछ टिप्पणियों पर सवाल उठे थे और उन पर पीड़िताओं को ही जिम्मेदार ठहराने के आरोप लगे थे।

अक्टूबर 2025 में दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद ममता बनर्जी ने कहा था, “खासकर लड़कियों और बच्चियों को रात के समय बाहर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा।” उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि पीड़िता रात 12:30 बजे बाहर कैसे आई?

इससे पहले 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट सामूहिक दुष्कर्म मामले में जब पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी, तब ममता बनर्जी ने इसे ‘साजानो घटना’ यानी मनगढ़ंत मामला बताया था। इस टिप्पणी की कई स्तरों पर आलोचना हुई थी।

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कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर को सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोप में जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।