मंगलवार को छत्तीसगढ़ से एक बड़ा ही चौंकाने वाला दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक सार्वजनिक शौचालय यानि पब्लिक टॉयलट के अंदर मौजूद सेप्टिक टैंक से जहरीली गैस के रिसाव की वजह से चार लोगों की मौत हो गई। दो अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का है। यहां उस समय हंगामा मच गया जब एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर मौजूद सेप्टिक टैंक से अचानक ही जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। इस गैस की वजह से चार लोगों की मौत हो गई। इस घटना में दो अन्य लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अचानक सेप्टिक टैंक से गैस रिसाव कैसे हुआ ये साफ तौर से पता नहीं चल सका है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

#CORRECTION: Chhattisgarh: 4 people dead & 2 critical after gas leak from a septic tank present inside a public toilet, in Bijapur district. The injured admitted to the hospital for treatment. (Original tweet will be deleted) https://t.co/KrImzNkGiy

— ANI (@ANI) June 19, 2018