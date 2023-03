Punjab Budget 2023 : 300 यूनिट फ्री बिजली, 2.5 लाख नौकरियां… पंजाब सरकार के 1.96 लाख करोड़ के बजट में आम लोगों के लिए क्या-क्या?

Punjab Budget 2023 : आप सरकार द्वारा सरकार और उसकी एजेंसियों में 26,797 नौकरियां प्रदान की गई हैं। इस दौरान आप सरकार राज्य में 300 यूनिट फ्री बिजली, 2.5 लाख नौकरियां की घोषणा भी की है।

Punjab Budget 2023 : पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1,96,462 करोड़ रुपये का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। अपने भाषण में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार द्वारा माफिया तंत्र को खत्म करने की बात करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। पंजाब में आप सरकार द्वारा साल भर में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘आम आदमी क्लीनिक खुलने के बाद से दस लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सरकार ने प्रतिष्ठित स्कूल खोले हैं। आप सरकार द्वारा सरकार और उसकी एजेंसियों में 26,797 नौकरियां प्रदान की गई हैं। इस दौरान आप सरकार राज्य में 300 यूनिट फ्री बिजली, 2.5 लाख नौकरियां की घोषणा भी की है। क्या रही बड़ी घोषणा : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आप सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना है। किसानों का खास ख्याल रखना है। उन्होने कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ राज्य के वित्त को मजबूत करके किसानों की आय को बढ़ाना है। इसके अलावा चीमा ने कहा कि ग्रामीण विकास कोष सीसीएल को रोके जाने के कारण केंद्र पर पंजाब का 9,035 करोड़ रुपये बकाया है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए 30 करोड़ का बजट

धान की फसल के लिए डीएसआर तकनीक अपनाने वाले 30,312 किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इस वित्तीय वर्ष में डीएसआर और मूंग की खेती के लिए 125 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।

वित्त मंत्री चीमा ने राज्य का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में “30 प्रतिशत” की कमी देखी गई है। सरकार ने तब राज्य में पराली जलाने की जांच के लिए कृषि तंत्र पर उप मिशन के तहत 350 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

अगले वित्त वर्ष में किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 9,331 करोड़ रुपये का परिव्यय, यह पिछले साल 9,064 करोड़ रुपये से अधिक है।

बागवानी के लिए 253 करोड़ रुपये अलग रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है।

सरकार किसानों को फसल बीमा भी देगी और सीएम भगवंत मान जल्द ही इस संबंध में घोषणा करेंगे.

लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट में लगाए जाने वाले पांच बागवानी एस्टेट के लिए 40 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।

पंजाब भी गन्ने के लिए 380 रुपये एफआरपी समर्पित कर रहा है, जो हरियाणा से ज्यादा है।

डेयरी किसानों की मदद के लिए मिल्कफेड को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार मिल्कफेड के टर्नओवर को दोगुना करने का लक्ष्य बना रही है जो पिछले साल 4,886 करोड़ रुपये था।

पंजाब में 13 नए गोदाम स्थापित किए जाएंगे, छह के 23 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है।

सरकार ने बकरी चेचक के टीके की 25 लाख खुराकें खरीदी हैं। और अब तक लगभग 7.45 लाख मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है।

अफ्रीकी स्वाइन बुखार को सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया और सुअर पालन करने वाले किसानों को मुआवजा दिया गया।

स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं – पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक। स्कूलों की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए 99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि शिक्षक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे।

रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित

स्कूल इन्फ्रा के उन्नयन के लिए 324 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 4,781 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

चीमा के अनुसार, 117 आम आदमी क्लीनिक स्थापित करने के शुरुआती लक्ष्य के मुकाबले पंजाब सरकार ने पहले ही 504 आम आदमी क्लीनिक स्थापित कर लिए हैं। “अन्य 142 क्लीनिक पाइपलाइन में हैं और अगले कुछ दिनों में चालू होने की उम्मीद है। इन क्लीनिकों में 80 दवाएं और 41 डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त में मुहैया कराए जा रहे हैं और अब तक 10.50 लाख से ज्यादा मरीजों ने ओपीडी सुविधाओं का लाभ उठाया है और इन क्लीनिकों में 1 लाख लैब टेस्ट किए जा चुके हैं।

