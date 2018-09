तेलंगानाः खाई में गिरी बस, 45 लोगों की मौत और कई घायल

तेलंगाना के जगतियाल जिले में सड़क परिवहन निगम की एक यात्री बस सड़क से फिसलकर घाटी में गिर जाने के कारण कम से कम 45 यात्रियों की मौत हो गयी और 20 अन्य घायल हो गये। अधिकारियों ने बताया कि बस कोंडागट्टू से जगतियाल लौट रही थी। बस शानिवारपेट गांव के नजदीक घाट रोड पर फिसल गयी और घाटी में गिर गयी। सूत्रों के मुताबिक बस में 50 से अधिक यात्री सफर कर रहे थे। राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण करने वाले जगतियाल के जिला क्लेक्टर ए शरत ने बताया, हादसा सुबह 11.45 और दोपहर के बीच हुई। हादसा में कम से कम 45 लोगों की मौत हो गयी… 20 अन्य घायल हो गये और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि बारिश के चलते पिछले काफी दिनों से बसों के खाई में गिरने की खबरें आ रही हैं। जुलाई माह के पहले दिन ही उत्तराखंड के पौड़ी गड़वाल में भी बस के खाई में गिरने की खबर आई थी। इस हादसे में 45 लोगों की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सुबह के पोने नौ बजे हुआ था।

#UPDATE: Sindhu Sharma, SP Jagtial, says, “45 people have died so far. Injured have been admitted to nearby government hospitals. Rescue operation is underway.” A state-run RTC bus accident had occurred near Kondaagattu, earlier today. #Telangana pic.twitter.com/VRW1Q8FaCC

— ANI (@ANI) September 11, 2018