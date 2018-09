जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर हो गए। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया। आतंकियों के पास से काफी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद हुए हैं। दहशतगर्दों ने युद्ध लड़ने जैसा हथियारों का भंडार बना रखा था। सुरक्षाबलों के मुताबिक ऑपरेशन खत्म हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में शनिवार की दोपहर सुरक्षाबलों को आतंकियो के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च अभियान शुरू कर दिया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बना फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब ने सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए। इसके बाद तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों को कुछ ऐसे हथियार मिले हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है।

Bandipora: Three terrorists killed, weapons and other war like stores recovered. Operation is now over. #JammuAndKashmir

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी ने एएनआई को बताया, “बीते दिन एक स्थानीय पत्रकार आसिफ सुल्तान को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर कई जगहों से संदिग्ध सामान बरामद किए गए। उसने आतंकवादियों के साथ अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आगे की जांच जारी है।

On questioning Asif Sultan,a local journalist who was arrested y’day has led to seizure of incriminating materials from various locations. It also establishes his complicity for harbouring known terrorists involved in serious crimes. Further investigation underway: J&K Police

— ANI (@ANI) September 1, 2018