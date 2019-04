उत्तर प्रदेश टीवी (टेलीविजन) की वजह से तीन बच्चों की मौत हो गई। दरअसल टीवी में अचानक आग लग गई जिससे घर में धुआं फैल गया। वहीं घर में मौजूद तीन बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने के चलते उनकी मौत हो गई।

Badaun: 3 children died at their residence yesterday after a television set exploded, investigation is underway.

— ANI UP (@ANINewsUP) April 3, 2019