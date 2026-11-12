यह नीलामी अपने आप में बेहद अनोखी है। बिहार के मधुबनी जिले में जिला कलेक्ट्रेट परिसर का एक हिस्सा 26 नवंबर को नीलाम होने जा रहा है। इसी परिसर में जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारी और कानून-व्यवस्था से जुड़े अहम कार्यालय हैं। लेकिन अब इसी सरकारी परिसर की जमीन और इमारत की नीलामी की नौबत आ गई है। इसकी वजह है कि जिला प्रशासन एक निजी कंपनी का 4.17 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुका पाया है।

इस नीलामी से बिहार सरकार के कई अधिकारियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने इस महीने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी। इस पीठ में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली शामिल थे। राज्य सरकार ने इस याचिका के जरिए अदालत के आदेश पर शुरू हुई कुर्की और नीलामी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायालय ने नीलामी की नई घोषणा जारी की है। इसके तहत 26 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी हिस्से में स्थित करीब 10 कट्ठा की कीमती जमीन और दो मंजिला इमारत की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी से निजी कंपनी के 4.17 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली की जाएगी।

इस पूरे कानूनी विवाद की शुरुआत करीब तीन दशक पहले मधुबनी के पंडौल इलाके में शुरू हुई एक सरकारी-निजी साझेदारी की नाकाम योजना से हुई थी। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, “चूंकि यह मामला उद्योग विभाग से जुड़ा है, इसलिए जिला प्रशासन की इसमें कोई भूमिका नहीं है।”

जब अधिकारी से पूछा गया कि नीलामी के लिए जिला कलेक्ट्रेट के एक हिस्से को ही क्यों चुना गया, तो उन्होंने कहा, “ऐसा इसलिए है क्योंकि कलेक्ट्रेट सरकार का चेहरा होता है।”

वहीं, उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अगर उद्योग विभाग, वित्त विभाग की मंजूरी लेकर तय समय सीमा से पहले 4.17 करोड़ रुपये की बकाया रकम का भुगतान नहीं करता है या हाई कोर्ट में जमीन और इमारत के मूल्यांकन के बराबर रकम जमा करके तत्काल सहमति आदेश हासिल नहीं करता है, तो जिला अदालत की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और संपत्ति की सार्वजनिक बोली लगाई जाएगी।” सूत्रों के मुताबिक, उद्योग विभाग ने अब तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।

क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ विवाद?

साल 1982 में बिहार सरकार ने मधुबनी के पंडौल में बंद पड़ी सहकारी कपास मिल को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी। इसके लिए सरकार ने कोलकाता की निजी कंपनी मेसर्स राधा कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s Radha Krishna Exports Pvt Ltd) के साथ समझौता किया था।

इस समझौते के तहत कंपनी ने मिल को करीब 28.90 लाख रुपये की पूंजी और कच्चा माल उपलब्ध कराया था। लेकिन मिल का कामकाज ठीक से नहीं चल पाया और धीरे-धीरे इसकी हालत खराब होती चली गई। आखिरकार साल 2000 में मिल पूरी तरह बंद हो गई। इसके साथ ही कंपनी की लगाई गई रकम भी वापस नहीं की गई।

कई साल तक अपनी रकम वापस पाने का इंतजार करने के बाद कंपनी ने साल 2012 में बिहार सरकार और मिल प्रबंधन के खिलाफ मध्यस्थता की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।

अगस्त 2014 में पटना हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में राज्य सरकार और मिल प्रबंधन को कंपनी के 28.90 लाख रुपये के मूल बकाये के साथ मुआवजा और कानूनी खर्च मिलाकर कुल 33.44 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

मध्यस्थ ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर भुगतान करने में देरी होती है, तो बकाया रकम पर हर साल 18 फीसदी की दर से ब्याज और जुर्माना देना होगा।

लेकिन मध्यस्थता अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों ने कंपनी को पैसे नहीं दिए। इसके बाद साल 2016 में कंपनी ने अपना पैसा वसूलने के लिए मधुबनी सिविल कोर्ट में निष्पादन याचिका दायर कर दी।

इसके बाद करीब एक दशक तक मामला अदालत में चलता रहा। इस दौरान मूल रकम पर ब्याज जुड़ता गया और बकाया लगातार बढ़ता गया। जुलाई 2025 तक कंपनी का कुल बकाया बढ़कर 4.17 करोड़ रुपये हो गया।

अगस्त 2026 में मधुबनी जिला अदालत ने करीब 10 कट्ठा जमीन और कलेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी हिस्से में बनी दो मंजिला इमारत को कुर्क करने और उनकी नीलामी करने के नए आदेश जारी किए।

इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील और याचिका खारिज कर दी। पहले भी सरकारी दफ्तरों की कुर्की और नीलामी के आदेश दे चुके हैं कोर्ट

बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब अदालत ने किसी बड़े सरकारी प्रशासनिक परिसर की संपत्ति कुर्क करने या उसकी सार्वजनिक नीलामी का आदेश दिया हो। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।

इनमें दो मामले खास तौर पर उल्लेखनीय हैं।

पटना का पुराना सचिवालय (2019): एक सहकारी बैंक का 664.85 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में अदालत के आदेश पर पुराने सचिवालय में मुख्य सचिव के कार्यालयों को निशाना बनाया गया था।

एक सहकारी बैंक का 664.85 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में अदालत के आदेश पर पुराने सचिवालय में मुख्य सचिव के कार्यालयों को निशाना बनाया गया था। औरंगाबाद जिला कलेक्ट्रेट (2026): एक किसान को जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाला मुआवजा नहीं दिया गया था। बकाया भुगतान नहीं होने पर अदालत ने औरंगाबाद जिला कलेक्ट्रेट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था।

इस तरह मधुबनी कलेक्ट्रेट की जमीन और इमारत की प्रस्तावित नीलामी एक बार फिर बिहार सरकार के सामने सरकारी बकाया भुगतान और अदालत के आदेशों के पालन का बड़ा सवाल खड़ा करती है।