बीच समंदर जहाज में लगी भीषण आग, 23 क्रू मेंबर्स बचाए गए, 4 का अब तक पता नहीं

अरब सागर में लक्षद्वीप के पास बुधवार (सात मार्च) देर रात एक जहाज में भीषण आग लग गई थी। जहाज में अगात्ती से 340 समुद्री मील दूरी (तकरीबन 570 किमी) पर विस्फोट हुआ था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। यह मार्सक कंटेनर जहाज बताया जा रहा है, जिस पर कुल 27 क्रू मेंबर्स सवार थे। 23 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है, जबकि चार का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लापता क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय तट रक्षक ने आज (आठ मार्च) इस संबंध में एक रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि क्रू-मेंबर्स में 13 लोग भारतीय थे। चार लापता क्रू मेंबर्स में से एक भारतीय मूल का शख्स है। तट रक्षक अधिकारियों का कहना है कि मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कॉर्डिनेशन सेंटर (एमआरसीसी) को मंगलवार रात नौ बजकर 45 मिनट पर एक मैसेज मिला था, जिसमें सिंगापुर मूल के एक कंटेनर शिप पर विस्फोट होने की जानकारी दी गई थी। 330 मीटर लंबाई वाला मार्सक होनम एक मार्च को सिंगापुर से चला था। भारतीय के अलावा इस जहाज पर सवार क्रू मेंबर्स में रोम, ब्रिटेन, थाईलैंड और फिलपींस के लोग थे।

Latest visual of Maersk Container Ship with 27 crew members on-board that caught fire following an explosion at sea at 340 nautical miles from Agatti in Lakshwadeep Islands yesterday; 23 crew members rescued so far, search operation for 4 missing crew members underway pic.twitter.com/Ko51qkBIWo

