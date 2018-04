मध्य प्रदेश: ट्रक के नदी में गिरने से बड़ा हादसा, 21 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

मंगलवार (17 अप्रैल) को मध्य प्रदेश के सिधी जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रेक सिधी जिले में में स्थित सोन नदी में जा गिरा। हादसे में करीब 21 लोगों की मौत मौके पर हो गई और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे की सूचना मिलने पर कलेक्टर दिलीप कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। क्लेकटर ने बताया की घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में घायल लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रक सिधी के पास सोन नदी में उस वक्त गिर गया जब वह बारातियों को लेकर जा रहा था। इस हादसे के बाद देर रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है।

21 people have died in the accident & many have been injured. The injured have been taken to the hospital for treatment: Dilip Kumar, Collector on the accident that took place in Sidhi, #MadhyaPradesh where a truck fell into river Son. pic.twitter.com/f1Ouc8iXzM

— ANI (@ANI) April 17, 2018