UP Election 2027 News: उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में साल 2017 से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि यह चुनाव बहुत ही अहम है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा, “आज मैं अपनी कौम से कुछ खास बात कहना चाहता हूं। ऐ मेरी कौम के लोगों 2027 का चुनाव हमारे लिए बहुत ही अहम है। वो चुनाव मुसलमानों के लिए बहुत अहम है और अब बहुत हो गया समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहे लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव, हमेशा मुसलमानों को बीजेपी की तस्वीर दिखाकर डराने का काम करते हैं।”

सपा के लोग मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाते हैं- शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी

शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने आगे कहा, “सपा के लोग गली-गली, मुस्लिम मोहल्लों में, गांवों में जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो भाजपा तुम्हें खा जाएगी, भाजपा तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगी। सपा के लोग मुसलमानों को भाजपा का खौफ, डर और भय दिखाकर वोट हासिल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनको मुसलमानों के मसलों से कोई दिलचस्पी नहीं है। खुद भाजपा के लोगों से दोस्ती करते हैं, खाना खाते हैं, उठते-बैठते हैं, उसकी सैकड़ों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं।”

Bareilly, Uttar Pradesh: National President of All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi, says, "Today, I want to say something special to my community. The 2027 elections are very important for Muslims. It is enough now — voting for the Samajwadi Party. Whether… pic.twitter.com/LZf8T3Tmnu — IANS (@ians_india) May 11, 2026

अखिलेश यादव ने सीएम योगी का किया था स्वागत- बरेलवी

बरेलवी ने कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगों आपको याद होगा कि लोकसभा में मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था नरेंद्र मोदी जी से कि मैं आपको दोबारा और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे तो अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे और शुभकामनाएं दीं। यह भी कहा कि जब तक आपका घर तैयार नहीं हो रहा है, तब तक आप मेरे घर में चलिए और मेरे घर में रहिए।”

सपा के अलावा किसी विकल्प को तलाशना होगा- बरेलवी

बरेलवी ने कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगों आपने तो नोएडा के तो फोटो भी देखे होंगे। वहां पर बीजेपी और सपा के बड़े-बड़े नेता साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं और वो खुद भाजपा से दोस्ती किए हुए हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को खौफ और डर दिखा रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों 2027 का चुनाव बहुत अहम है। इसमें आपको सपा के अलावा किसी विकल्प को तलाशना होगा। विकल्प ढूंढना होगा और उस विकल्प को मजबूत करना होगा।

चुनाव से 10 महीने पहले योगी कैबिनेट में शामिल 6 नए मंत्री

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब इसमें महज 10 महीनों का ही वक्त बचा है। इससे पहले राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हो गया है, जिसमे कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें दो राज्य मंत्रियों को कैबिनेट रैंक के लिए प्रमोट किया गया है, जबकि 6 नए चेहरों को शामिल भी किया गया है। चुनाव से पहले इस कैबिनेट विस्तार को जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के साधने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर…