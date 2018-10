दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर एलान किया के वह घर-घर जाकर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे। सीएम केजरीवाल ने शनिवार (20 अक्टूबर) को एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ”कल से घर-घर जाकर बड़ा चुनावी अभियान शुरू। हम हर एक मतदाता के पास पहुंचेंगे और बताएंगे कि क्यों उन्हें आम आदमी पार्टी के लिए वोट करना चाहिए और बीजेपी के लिए क्यों नहीं, कैसे दिल्ली में कांग्रेस के लिए वोट करने का मतलब होगा बीजेपी को वोट करना। हम हर मतदाता से चंदा भी मांगेगे।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल के साथ उनके कुछ कैबिनेट मंत्री भी लोगों के पास जाएंगे। केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्लीवालों से आप सरकार के द्वारा किए गए काम का फीडबैक लेंगे। बता दें कि बीते मंगलवार (16 अक्टूबर) को आम आदमी पार्टी के विधायकों और आप के दिल्ली के सातों अलग-अलग लोकसभा प्रभारियों की बैठक हुई थी, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन के लिए फैसला लिया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर उत्साहित है इसलिए लोगों से इस बारे में भी पूछा जाएगा। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के करीब आते ही तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का वोटशेयर सबसे कम 15.10 फीसदी रहा था जबकि इस मामले में आम आदमी पार्टी का वोटशेयर 32.90 फीसदी था। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 46.40 फीसदी वोटशेयर आया था।

Huge door to door campaign starts tomo. We will reach every voter n explain why they shud vote AAP n not BJP, how voting for Cong in Del will mean voting for BJP. We will also ask for donations from each voter. https://t.co/Ut3kuTGN5e

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 20, 2018