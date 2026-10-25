UP News: लखनऊ में रविवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर देखा गया। इसमें “200 सीटें हमारा हक हैं” की मांग की गई थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच नया विवाद पैदा होता दिख रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस पोस्टर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें हैं और इस पर लिखा है, “हमें राहुल गांधी पर भरोसा है।”

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: A poster of the Congress party with '200 seat haq hai hamara' has been put up in Lucknow. pic.twitter.com/OuXyv5vvtl — ANI (@ANI) October 25, 2026

पोस्टर पर सपा नेता की प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा पोस्टरों के जरिए तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। उन्होंने कहा कि ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि उम्मीदवार के जीतने की कितनी संभावना है, न कि इस पर कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं।

सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “गठबंधन में सीटों का बंटवारा पोस्टरों से तय नहीं होता। चाहे 200 सीटें हों या सिर्फ दो, यह फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना है। एक समिति होती है जो तय करती है कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा और प्रचार कैसे किया जाएगा। हमारे नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि बात सिर्फ सीटों की संख्या की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कौन जीतने की क्षमता रखता है। हर पार्टी को उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जहां उसके जीतने की वास्तविक संभावना हो।”

कांग्रेस ने सीट-शेयरिंग के लिए तय की डेडलाइन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने सीट-बंटवारे की बातचीत पूरी करने के लिए नवंबर के मध्य तक की समय-सीमा तय की है। लखनऊ में लगे इन पोस्टरों से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन के सामने एक मुश्किल चुनौती है, उसे देश के सबसे अहम राजनीतिक राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करना है।

शनिवार को कांग्रेस ने बताया कि उसने 175 से 200 सीटों की एक लिस्ट सौंपी है। साथ ही यह भी कहा कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा और पार्टी कार्यकर्ता उसे मान लेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, “हमने अभी 175 से 200 सीटों की लिस्ट दी है। लेकिन जब जल्द ही शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी और एक सम्मानजनक समझौता हो जाएगा, तब शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, उसे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूरी उत्तर प्रदेश टीम स्वीकार कर लेगी।”

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कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट-शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत उत्तर प्रदेश में कुछ खास सीटें मांगी हैं। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी ने यूपी में INDIA ब्लॉक के दलों के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…