पश्चिम बंगाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर डालने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक पक्ष के करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। माहौल तनावपूर्ण हो गया है। स्थिति की गंभीरता तो देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। मामला पूर्वा वर्धमान जिले के समुद्रगढ़ का है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के परिवार के सदस्यों की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक बातें लिख उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दूसरे पक्ष की छवी को खराब करने के लिए यह काम काफी समय से किया जा रहा था। कुछ समय पहले जब पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप भी किया था। पुलिस के हस्तक्षेप से नाराज दूसरे पक्ष ने बकरीद के दिन नमाज के बाद एक पक्ष के परिवार पर हमला कर दिया। उनकी बुरी तरह पिटाई की। जान से मारने की कोशिश की गई।

West Bengal: 20 people injured in a clash which broke out between two groups in Samudragarh town in Purba Bardhaman district yesterday after morphed images of members of a family were allegedly posted on social media. pic.twitter.com/dXHFqX6ilM

In past few months we noticed morphed images of members of our family posted with abusive captions on Facebook. We found out the culprit®istered police complaint. It was resolved with police intervention. But after namaz y’day some miscreants attacked&hurled bombs at us: Local pic.twitter.com/iaPuTgNK9Z

