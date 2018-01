जम्मू-कश्मीर: बारामूला में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, आतंकियों ने बरसाए ग्रेनेड

जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। आतंकियों ने सोपोर वारपोरा में पुलिस पार्टी पर यूवीजीएल ग्रेनेड बरसाए। इस हमले में अभी तक 2 पुलिस जवानों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। आतंकियों द्वारा लगातार ही सेना के जवान और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले सोपोर कस्बे में ही आतंकियों ने आइईडी विस्फोट किया था, जिसमें चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। अधिकारी ने जानकारी दी थी कि सोपोर के छोटा बाजार और बड़ा बाजार के बीच स्थित गली में एक दुकान के नीचे आइईडी लगाया था। हमले के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर के माध्यम से दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि वह सोपोर में हुए आइईडी विस्फोट, जिसमें चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए उससे काफी दुखी हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार की ओर से बताया गया था कि पिछले दो सालों में आतंक संबंधी घटनाओं, सीमा पार से गोलाबारी की घटनाओं और कानून एवं व्यवस्था की घटनाओं में 363 आतंकवादियों समेत 721 लोगों की मौत हुई है।

#JammuAndKashmir: 2 police jawan injured after a police post was attacked by terrorists with two UBGL grenades in Sopore's Warpora in Baramulla district. Cordon & search operation begins. More details awaited.

