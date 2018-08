उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो लोगों की पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस इलाके में शिव मंदिर के पुजारी समेत तीन लोगों को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमकर पीटा गया, इनमें से दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है और उसका इलाज जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना रविवार (12 अगस्त) देर रात की है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कोशिश की, तब वहां के लोगों ने पुलिस को ऐसा करने से रोका। गांव के लोगों ने सड़क जाम करते हुए पुलिस के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की। हालांकि, जब पुलिस ने गांववालों को विश्वास दिलाया कि जल्द ही इस घटना के पीछे शामिल लोगों को पकड़ा जाएगा, तब कहीं जाकर लोगों ने मृतकों का शव पुलिस को सौंपा।

2 dead after they were allegedly beaten to death in Aligarh. A.Diwedi SP Crime says, '2 people died on spot & 1 person got injured. As of now it seems to be a case of robbery but locals say that there was a land dispute too. All aspects of case are being investigated' (13.08.18) pic.twitter.com/h45Anpotdn

