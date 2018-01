यूपी विधानसभा के बाहर आलू फेंकने वाले पकड़े गए, सपा के टिकट पर लड़ चुके हैं चुनाव

लखनऊ पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने आलू फेंकने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किये गये लोगों का समाजवादी पार्टी से संबंध है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ये लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं। पुलिस का कहना है कि विधानसभा के सामने आलू फेंकने के मामले का किसान यूनियन का कोई लेना-देना नहीं है। लखनऊ के एडिशनल एसपी (पूर्व) सर्वेश कुमार मिश्रा ने कहा कि घटना में गिरफ्तार लोगों के नाम सुशील पाल और अंकित चौहान हैं। इन लोगों ने विधानसभा, लोहिया पथ और 1090 चौराहा के पास आलू फेंका था। गिरफ्तार किये गये आरोपी कन्नौज के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों ने आठ गाड़ियों में कोल्ड स्टोरेज से आलू लाया था। बता दें कि 6 जनवरी की रात को लखनऊ स्थित विधानसभा के सामने सड़क पर भारी मात्रा में आलू फेंका गया था। शनिवार 7 जनवरी की सुबह को मीडिया में ये खबर आई तो हंगामा मच गया। तब कहा गया था कि आलू की कम कीमत मिलने से प्रदेश के किसान बेहद गुस्से में हैं। विरोध स्वरूप किसानों ने राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बोरे के बोरे आलू सड़कों पर फेंक दिया।

2 arrested for throwing potatoes outside Vidhan Sabha building on 6 January. Police say, ‘these people had contested elections for Samajwadi Party in Nagar Panchayat polls & Kisan Unions have no relation to the incident.’ pic.twitter.com/M4lQArfKra

— ANI UP (@ANINewsUP) January 13, 2018