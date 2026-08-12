मुंबई के विले पार्ले (वेस्ट) में बैप्टिस्टा रोड पर एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 23 साल की महिला और ढाई साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। बृहन्मुंबई नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के मुताबिक, मृतकों की पहचान अंकिता और ढाई साल के अबीर के तौर पर हुई है। घायलों की पहचान पार्थ, हिरेन, यशस्वी और अभिषेक के तौर पर हुई है।

मुंबई दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग रात करीब 10:08 बजे ग्राउंड-प्लस-12-मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी। आग की लपटें तेज होने पर रात करीब 10:16 बजे इसे ‘लेवल 2’ की आग घोषित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के बाद कई लोग 11वीं मंजिल पर फंस गए थे। मुंबई दमकल विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें बचाया और सुरक्षित बाहर निकाला।

दो लोग पाए गए बेहोश

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “सभी छह लोग एक-एक करके घायल हुए और बचाव अभियान के दौरान दो लोग बेहोश पाए गए।” बचाव के बाद घायलों को बांद्रा के नानावटी अस्पताल ले जाया गया, जहां दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी चार लोगों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत अभी स्थिर है।

अधिकारियों ने बताया कि करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आधी रात के आसपास आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। अधिकारी ने कहा, “पूरा कॉरिडोर और इमारत धुएं से भर गई थी, जिससे बचाव अभियान मुश्किल हो गया।” आग लगने की सही वजह का अभी पता नहीं चल पाया है और जांच चल रही है।

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