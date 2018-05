श्रीनगर में पलटा सीआरपीएफ का ट्रक, 19 जवान बुरी तरह घायल

श्रीनगर में रविवार को सड़क दुर्घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिसबल (सीआरपीएफ) के 19 जवान घायल हो गए। शहर के बेमिना क्षेत्र में सीआरपीफ के वाहन से चालक का नियंत्रण हटने से वाहन पलट गया। पुलिस के मुताबिक, एक जवान गंभीर रूप से घायल है। हालांकि, पुलिस ने उन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की, जिनमें कहा जा रहा है कि वाहन पर पथराव की वजह से यह घटना हुई। फिलहाल घायल जवानों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

एक अधिकारी ने बताया, ’19 सीआरपीएफ जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए पास स्थित जेवीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से सात जवानों को आर्मी बेस अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। एक सीआरपीएफ जवान की हालत बेहद गंभीर है, उसे स्पाइनल कॉर्ड में चोट आई है और उसे विशेष इलाज की जरूरत है, इस कारण उसे नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है।’ अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 5 बजे हुई।

This is what fringe mobster stone pelters did to #CRPF Jawans by throwing stones at their vehicle which turned turtle early this morning in Bemina of Srinagar, Kashmir. J&K Govt not helping brave forces in Kashmir. Is this what they want to achieve by Ramzan Ceasefire in J&K? pic.twitter.com/zjeK4PKUzk

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 27, 2018