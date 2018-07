उत्तराखंडः टिहरी की खाई में गिरी रोडवेज बस, 14 लोगों की मौत और 18 घायल, 6 की हालत बेहद गंभीर

उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार को एक दर्दनाक बस हादसा हुआ है। यह हादसा उत्तरकाशी-चम्बा मोटर मार्ग पर हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक टहरी के चंबा-उत्तरकाशी की खाई में बस गिर जाने से 14 लोगों की मौत और 18 लोगों के बुरी तरह घायल होने की खबर आई है। इन घायलों में 6 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इन घायलों को ऋषिकेश स्थित एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे स्थल पर फिलहाल लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर टिहरी की लोकल पुलिस और आई सहित एसडीआरएफ की टीम मौजूद है।

आपको बता दें कि जिस समय यह हादसा हुआ यह बस उत्तरकाशी से हरिद्वार जा थी। चंबा उत्तरकाशी मार्ग पर टिहरी के सुल्याधार क्षेत्र की खाई में गिर गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घायलों की मदद के लिए हेलिकॉप्टर भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को घटना स्थल पर जाने के निर्देश दिए है।

बादसे के बाद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा, चंबा-उत्तरकाशी मार्ग पर रोडवेज बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद सूचना मिली है। हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों को तत्काल उपचार के निर्देश दिए हैं। गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स लाने के निर्देश दिए हैं।

14 died & 18 injured out of whom 6 are critical & admitted to AIIMS Rishikesh. Local police, admn, SDRF teams are present at spot. All the injured have been rescued. Operations to recover bodies are underway: Sanjay Gunjyal, IG (SDRF) on bus accident near Suryadhar #Uttarakhand pic.twitter.com/3DJ2UYCOYw

— ANI (@ANI) July 19, 2018