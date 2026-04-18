केरल पुलिस ने नोएडा के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एक ऑनलाइन लोन ऐप से जुड़े हुए हैं और उन्हें एक दलित मेडिकल छात्र की मौत के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है।

तिरुवनंतपुरम के उझामलक्कल गांव के निवासी नितिन राज आरएल की 10 अप्रैल को कन्नूर के अंजराकंडी में कन्नूर डेंटल कॉलेज परिसर में एक इमारत से कूदने के बाद मौत हो गई। जाति, रंग और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर हुए अपमान की घटनाओं के बाद हुई छात्र की मौत ने केरल में शोक और विरोध की लहर पैदा कर दी थी।

13,500 रुपये लिए थे लोन

पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि नितिन को कथित तौर पर लोन ऐप के कर्मचारियों द्वारा 13,500 रुपये की राशि को लेकर धमकाया जा रहा था, जो उसने अपनी मां के इलाज के लिए लोन लिया था। मृतक की मां एमजीएनआरईजीएस के तहत काम करके अपना जीवन यापन करती थी। आत्महत्या करने से एक दिन पहले नितिन को कथित तौर पर लोन ऐप के कर्मचारियों से 96 कॉल या मैसेज आए, जिनमें राशि वापस करने को लेकर धमकी दी गई थी। साथ ही उसके टीचर डॉ लता जिनका नंबर भी ऐप के माध्यम से एक्सेस किया गया था, उन्हें उस दिन 26 कॉल आए।

गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में ऋषिकेश तिवारी और प्रशांत केवल (दोनों यूपी से), तथा प्रकाश जय (हरियाणा)। उन्हें डॉ. लता की शिकायत के आधार पर दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है।

लोन वालों ने नितिन और शिक्षिका को धमकाया

केरल पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने फरवरी में लोन लेने वाले नितिन और उस शिक्षिका को अलग-अलग नंबरों से लगातार धमकी दी, हालांकि यह लोन ऐप ‘ऐप स्टोर’ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।

पुलिस ने बताया कि यह ऐप बहुत अधिक ब्याज वसूलता है, जिसके चलते एक महीने में ही चुकाने वाली राशि बढ़ाकर 19,000 रुपये की गई। नितिन ने 6 अप्रैल को 1,000 रुपये चुका दिए थे, लेकिन आरोप है कि आरोपी उसे बार-बार कॉल और मैसेज करके परेशान करते रहे।

प्रिंसिपल ने नितिन का फोन जब्त किया

वहीं, लोन लेते वक्त ऐप ने नितिन के फोनबुक भी एक्सेस कर लिए थे। नितिन ने डॉ. लता को एक रेफरेंस के तौर पर दिया था। जब उस टीचर को ऐप से बार-बार कॉल आने लगे तो उन्होंने इसे मामले को कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने उठाया।

पिछले शुक्रवार को प्रिंसिपल ने नितिन को अपने कक्ष में बुलाया और कथित तौर पर उसका फोन कब्जे में ले लिया क्योंकि डॉ. लता साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहती थीं। प्रिंसिपल के चैंबर से बाहर निकलने के दस मिनट बाद नितिन ने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से छलांग लगा दी।

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केरल में 22 साल के दलित मेडिकल छात्र नितिन राज आरएल की मौत का मामला तूल पकड़ गया है। छात्र के परिवार ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के शिक्षकों ने नितिन की जाति, रंग और उसके माता-पिता के दिहाड़ी मजदूर होने की वजह से उसका अपमान किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें