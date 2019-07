गोवा में कांग्रेस के 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बंगाल में भी कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस ही नहीं टीएमसी, सीपीएम को भी झटका लग सकता है। दरअसल, ममता के करीबी रहे भाजपा नेता मुकुल रॉय ने शनिवार को सनसनीखेज दावा किया है , उन्होंने कहा कि सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी के 107 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रॉय का दावा है कि उनके पास सारी लिस्ट तैयार है और विधायक उनसे संपर्क में हैं, सारी तैयारी पूरी है। गौरतलब है कि मुकुल रॉय खुद भी पहले टीएमसी में ही थे और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं।

Mukul Roy, BJP in Kolkata: 107 West Bengal MLAs from CPM, Congress and TMC will join BJP. We have their list prepared and they are in contact with us pic.twitter.com/SJ48v5WHMW

— ANI (@ANI) July 13, 2019