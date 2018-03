छत्तीसगढ़ः ज्वॉइंट ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता, 10 नक्सली ढेर; 1 पुलिस वाला घायल

छत्तीसगढ़ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। शुक्रवार सुबह होली के दिन यहां 10 नक्सली मारे गिराए गए, जबकि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर है। पुलिस की ओर यह कार्रवाई बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर इलाके में की गई। पुलिस में स्पेशल डीजी (नक्सल ऑपरेशंस) डीएम अवस्थी ने इस बारे में पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 10 नक्सली इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। यह कार्रवाई तेलंगाना पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त तौर पर की। आपको बता दें कि छत्तीसढ़ के कई क्षेत्रों में नक्सलियों ने बीते दिनों पुलिस और सुरक्षाबलों ने घात लगाकर कई हमलों को अंजाम दिया था। ऐसे में यह ज्वॉइंट ऑपरेशन पुलिस और नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। हाल की घटना से पहले 28 फरवरी को राज्य के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस ने नौ नक्सलियों को धर दबोचा था।

