लगभग चार दशकों तक सी. जोसेफ विजय ने तमिल दर्शकों को डायलॉग आने से पहले ही शारीरिक हाव-भाव को समझना सिखाया। उनका भौंहें तानना किसी चुनौती का संकेत होता था, तो किसी डायलॉग से पहले उनका ठहर जाना एक ज़बरदस्त पंचलाइन की आहट देता था। बुधवार को एम. के. स्टालिन ने विजय के ऐसे ही एक इशारे पर अपनी बात रखी और उसे तमिलनाडु के आधे दशक पुराने राजनीतिक इतिहास से जोड़ दिया।
विजय ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान अपनी ठुड्डी को दाहिने हाथ से छूआ और हल्का सा ऊपर उठा दिया, जिसपर विवाद हो गया। द्रमुक अध्यक्ष ने इसका जवाब देते हुए उस इतिहास को स्वीकार किया जिसे विजय ने याद दिलाया था, लेकिन साथ ही उन पर उस इतिहास का अनादर करने का आरोप भी लगाया।
स्टालिन ने कहा, “भाई विजय, आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के इतिहास के बारे में आपने जो कहा वह सच है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मीसा के तहत पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए गोपालपुरम वाले घर आई थी। जेल में मुझ पर कई अत्याचार किए गए।”
इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने विजय के उस हाव-भाव का जवाब दिया, “आपने अपना हाथ इस तरह रखकर अपनी ठुड्डी की तरफ इशारा भी किया था, है ना? वह बिल्कुल सही है।”
किसी और माहौल में विजय के इस हाव-भाव पर शायद किसी का ध्यान भी न जाता। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में, जहाँ सिनेमा ने पीढ़ियों को शब्दों की तरह ही शरीर की भाषा को पढ़ना सिखाया है, उन कुछ सेकंडों को एक नया राजनीतिक जीवन मिल गया।
द्रमुक और उनकी सरकार का समर्थन करने वाले माकपा तथा वीसीके जैसे दलों की आलोचना के बाद विजय ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था।
विजय ने कहा, “मेरी बॉडी लैंग्वेज एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह किसी भी तरह से जानबूझकर नहीं किया गया था। इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इसे व्यक्तिगत स्तर पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए काम के रूप में न देखा जाए।”
यह सफाई विधानसभा की एक हंगामेदार बैठक के बाद आई, जिसमें द्रमुक विधायकों ने मांग की थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दस्तावेजों, सरकारिया आयोग और मीसा के बारे में विजय के बयानों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर ने इस मांग को खारिज कर दिया और विरोध कर रहे द्रमुक सदस्यों को बाहर निकालने के लिए मार्शलों को आदेश दिया।
ठुड्डी पर हाथ रखना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना?
इस विवाद को जिस बात ने सबसे ज़्यादा संवेदनशील बनाया, वह यह थी कि इसने उत्पीड़न से जुड़ी द्रमुक की सबसे पुरानी यादों को छू लिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1975 में आपातकाल लगाया था। नई दिल्ली के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच जनवरी 1976 में करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था।
तब एक युवा द्रमुक कार्यकर्ता और नए-नवेले शादीशुदा स्टालिन को मीसा के तहत हिरासत में ले लिया गया था। बुधवार को उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के उस मंजर को याद करते हुए साझा किया। स्टालिन ने कहा, “कलेग्नार (दिवंगत एम. करुणानिधि) ने पुलिस से कहा था, ‘लड़का प्रचार के लिए बाहर गया है। वह कल वापस आएगा। जब वह लौट आएगा, तो मैं खुद आपको फोन करूँगा। आकर उसे गिरफ्तार कर लेना’। अगले दिन जब मैं लौटा, तो उन्होंने खुद पुलिस को बुलाया और मुझे गिरफ्तार करने को कहा।”
स्टालिन ने जेल के दिनों को बहुत दुखद शब्दों में बयां किया। उन्होंने बताया कि दस कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद रखा जाता था और सभी को शौचालय के तौर पर केवल एक पॉट का इस्तेमाल करना पड़ता था। उन्होंने कहा, “रात में पुलिस हमें सोने नहीं देती थी। वे हमें लाठियों से पीटते थे और अपने जूतों से कुचलते थे। उन मारपिटाइयों के कारण मेरे बड़े भाई और सांसद चित्ती बाबू की जेल में ही मौत हो गई। उनकी पिटाई की वजह से ही मेरी ठुड्डी की हड्डियाँ टूट गई थीं।”
उस इतिहास ने विजय पर स्टालिन के हमले को और तीखा कर दिया। स्टालिन ने सवाल किया, “आपको यह सब कैसे नहीं पता था?”
स्टालिन ने सरकारिया आयोग और ईडी की सामग्री पर विजय की निर्भरता को भी चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि 1970 के दशक से अब तक सरकारें कई बार बदली हैं और अगर आरोपों में कोई सच्चाई होती तो कार्रवाई जरूर हुई होती।
लेकिन स्टालिन का मुख्य निशाना विजय की तीन महीने पुरानी सरकार थी। उन्होंने कहा, “विधानसभा को ही रील्स शूट करने की जगह बना देना, हमारे बनाए पुल पर खड़े होकर फोटोशूट कराना—आप सरकार और प्रशासन को सिनेमा की शूटिंग की तरह चला रहे हैं। आप अपने अकुशल प्रशासन को छिपाने के लिए आप तरह-तरह की रील्स बना रहे हैं और पूरी पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं।”
फिल्मों से अलग है प्रशासन की दुनिया
यह हमला उस विरोधाभास को सामने लाता है, जिसका सामना एक ऐसे सुपरस्टार को करना पड़ रहा है, जो लोगों के ऐतिहासिक समर्थन के साथ सत्ता में पहुंचा है। विजय की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अब भी यही है कि वह भावनाओं और किसी मुद्दे को एक तस्वीर या छोटे से संदेश में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सरकार का काम फिल्मों की तरह नहीं चलता। सरकारी फाइलें धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं, चुनावी वादों के साथ कई शर्तें जुड़ जाती हैं, अपराध के आंकड़े किसी कहानी के हिसाब से नहीं बदलते और हर समस्या कुछ समय बाद खत्म नहीं हो जाती।
तमिलनाडु में किसी अभिनेता के मुख्यमंत्री बनने का यह पहला मामला नहीं है। एमजीआर ने भी फिल्मों से मिली लोकप्रियता को मजबूत राजनीतिक ताकत में बदला था। लेकिन उनके राजनीतिक सफर ने यह भी दिखाया कि केवल लोकप्रिय छवि काफी नहीं होती। उसके साथ संगठन, जनकल्याण की योजनाएं, प्रशासन और समझौते भी जरूरी होते हैं। विजय के सामने भी इसी चुनौती का आधुनिक रूप है। फर्क इतना है कि आज के डिजिटल दौर में उनकी हर गतिविधि विधानसभा का दिन खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन सकती है।
स्टालिन ने कानून-व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, परंदूर एयरपोर्ट, किसानों की कर्जमाफी, रसोई गैस सिलेंडर और महिलाओं को आर्थिक मदद जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार में किए गए वादों और सरकार चलाने के बाद के काम में अंतर साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा, “आपने उस समय जो कहा था, वह अलग बात थी और अब जो कर रहे हैं, वह अलग बात है।”
स्टालिन ने विजय से हुई एक मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय उनसे मिलने आए थे और कहा था, “चुनाव प्रचार के दौरान मैंने आपकी काफी आलोचना की थी। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।”
स्टालिन के मुताबिक, उन्होंने विजय से कहा, “कोई बात नहीं भाई। मैंने उन बातों को मन में नहीं रखा है। अब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जब भी किसी के बारे में बोलें, तो अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें।”
इसके बाद स्टालिन ने विजय पर तंज कसते हुए कहा, “लेकिन लगता है कि आप मेरी वह बात भूल गए हैं।”
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हार के बाद लगभग हर राजनीतिक दल एक ऐसे दौर से गुजरता है जहाँ चुनावी आंकड़ों को तो स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उनके असली मायने और कारणों को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।