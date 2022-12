जैव विविधता पर मंडराता खतरा

बढ़ती जनसंख्या, जंगलों की कटाई, बिगड़ते पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों से जैव-विविधता का तेजी से क्षरण हो रहा है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

