तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने रविवार को कहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे जो ‘आध्यात्मिक राजनीति’ करेगी। रजनीकांत ने कहा है कि पार्टी अगले विधानसभा चुनावों में राज्य के सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनकी पार्टी समय कम होने के कारण स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी। तमिलनाडु में अगले विधानसभा चुनाव 2021 में होने हैं।

रजनीकांत का कहना है कि राजनीति में आने की रुचि उन्हें कभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो तीन साल के भीतर चुनावी वादे पूरे करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह इस्तीफा दे देंगे।

बता दें कि अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के राजनीति में कदम रखने की घोषणा के बाद उनके सफल भविष्य की कामना की। रजनीकांत के करीबी मित्र अमिताभ ने ट्वीट किया, “मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सहयोगी और विनम्र विचारशील व्यक्ति रजनीकांत ने राजनीति में कदम रखने के अपने निर्णय की घोषणा की। उनकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।”

T 2758 – My dear friend , my colleague and a humble considerate human, RAJNIKANTH, announces his decision to enter politics .. my best wishes to him for his success !! pic.twitter.com/dByrmlZb2c — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 31, 2017

वहीं रजनीकांत के इस फैसले के बाद से ट्विटर पर मानो भूचाल ही आ गया हो। फैंस उनके इस फैसले की जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं।

bjp: who is going to sit and see the downfall of TN politics?

someone from bjp: rajniCANT#RajniForTamilNadu — Sow (@Poga_Sow) December 31, 2017

Top 4 Twitter Trends of India:

1) #RajnikanthPoliticalEntry

2) #Superstar

3) #ThalaivarPoliticalEntry

4) #RajniForTamilNadu

It tells when Rajinikanth sir fights elections, elections will lose ! what a legend — Anshul Saxena (@AskAnshul) December 31, 2017

#Rajinikanth doesn’t need candidates, he will contest all 264 seats himself and he will win! #Rajinikanthpoliticalentry — 50datesindelhi (@50datesindelhi) December 31, 2017

अभिनेता कमल हासन ने ट्वीट कर रजनीकांत का स्वागत करते हुए कहा, “भाई रजनीकांत के सामाजिक सरोकार और राजनीति में प्रवेश के लिए बधाई। स्वागत है।”

