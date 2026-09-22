राहुल गांधी इंदौर में एक मंच पर हाथ में माइक थामे इधर-उधर टहल रहे थे और हॉल में बैठे हजारों युवा तालियां बजा रहे थे। राहुल उन्हें समझा रहे थे कि विद्यार्थी होने का असल मतलब क्या होता है- सिस्टम से सवाल पूछना न कि सिस्टम के इशारों पर चलना।

छात्रों से संवाद करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ का यह पांचवां संस्करण था। इससे पहले पुणे, देहरादून, प्रयागराज और कोटा में आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं ने राहुल को हाथों-हाथ लिया। राहुल भी सीजेपी प्रोटेस्ट की लहर पर सवार नजर आए। लेकिन ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाली एजेंसियों की भी अपनी सीमा है, वे एक हद तक ही लोगों की प्रतिक्रिया गढ़ सकती हैं।

डूसू में कांग्रेस की विफलता

एक तरफ़ जहाँ राहुल मध्य प्रदेश के युवाओं से जुड़ रहे थे, वहीं दिल्ली की ‘जेन ज़ी’ ने कांग्रेस पार्टी को एक अलग ही संदेश दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की छात्र इकाई एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की। डूसू कोई सामान्य छात्र निकाय नहीं है। वर्षों से इसने कई नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में पहुँचाया है, जिनमें भाजपा के दिवंगत अरुण जेटली और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा कांग्रेस के अजय माकन, अलका लांबा और रागिनी नायक शामिल हैं।

परीक्षा और शिक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के साथ-साथ बेरोज़गारी को लेकर जेन ज़ी के विरोध प्रदर्शनों से जून-जुलाई में दिल्ली हिल गई थी। इसके परिणामस्वरूप धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। हालाँकि, डूसू चुनावों में, जेन ज़ी छात्रों ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के प्रमुख पदों पर पुन: एबीवीपी को चुनने का फ़ैसला किया।

सवाल यह है कि जब राहुल संसद के पूरे मानसून सत्र के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में सफल रहे थे, तब कांग्रेस डूसू चुनावों में रणनीति में कैसे चूक गई?

कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई डूसू चुनावों में शून्य पर सिमट गई, जहाँ पिछले साल उसने उपाध्यक्ष का पद जीता था। पार्टी यह तर्क दे सकती है कि जाट बनाम गुर्जर की लड़ाई का मैदान बन चुके चुनाव में उसने इस बार अध्यक्ष पद के लिए एक आदिवासी उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को मैदान में उतारा। मीणा ने पिछले साल के संगठन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से 78 % अधिक मत भी प्राप्त किया।

पार्टी का यह तर्क भी हो सकता है कि यह फैसला राहुल की उस रणनीति के भी अनुरूप था, जिसके तहत वह एससी, एसटी और ओबीसी के मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जेन ज़ी कोई एक समान समूह नहीं है, वे भी जाति विभाजन से प्रभावित हैं।

चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर मिली हार ने पार्टी के भीतर की गंभीर गुटबाजी को भी उजागर किया। कहा जा रहा है कि पार्टी ने दीपांशु शौकीन को उपाध्यक्ष का टिकट ‘देने से मना’ कर दिया था। शौकीन ने बाद में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और अपने एबीवीपी प्रतिद्वंद्वी ईशू मौर्य पर ज़ोरदार जीत हासिल की।

जाट समुदाय से आने वाले शौकीन ने सत्य निकेतन में पीजी इमारत गिरने के बाद विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की मांग को लेकर नंगे पैर एक साहसी अभियान चलाया था। इसने छात्रों के बीच गहरा असर डाला।

कांग्रेस ने डूसू चुनावों में कथित तौर पर ‘भाई-भतीजावाद’ का परिचय भी दिया। उपाध्यक्ष पद के लिए एआईसीसी मुख्यालय के प्रभारी मनीष चतरथ के बेटे वीर चतरथ को टिकट दिया गया। चतरथ तीसरे स्थान पर रहे। कहा जाता है कि एनएसयूआई के एआईसीसी प्रभारी कन्हैया कुमार के साथ डूसू टिकटों के आबंटन में मनीष चतरथ का काफी प्रभाव था।

जेन जी फैक्टर

छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से जेन ज़ी तक अपनी पहुँच बढ़ाई है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस ले लिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी यह कहा कि प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी ‘राष्ट्रविरोधी’ नहीं थे।

यह भाजपा-आरएसएस द्वारा जेन ज़ी से जुड़ने का संकेत है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 26 % आबादी वाले जेन-जी आगामी चुनावों में निर्णायक कारकों में शामिल होंगे।

राहुल की छवि बदल रही है और उनकी ‘छात्रों की गूंज’ विभिन्न राज्यों में गूँज रही है, लेकिन यह अपने आप में कांग्रेस के लिए वोटों में तब्दील नहीं हो सकता। डूसू में मिली यह हार कांग्रेस को यही कड़वी सच्चाई बताती है।

कांग्रेस को अपने संगठन का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। उसने इस दिशा में बहुत कम काम किया है। इस काम में गंभीरता से जुटे बिना बहुत फायदा नहीं होने वाला। पार्टी ने भारत जोड़ो और गूंज आदि कार्यक्रमों से राहुल की छवि सुधारने की कोशिश की है, हालांकि संगठन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कदम नहीं उठाया है।

संगठनात्मक मोर्चे पर कांग्रेस की विफलता इसलिए और भी उजागर होती है क्योंकि उसका मुकाबला भाजपा जैसे प्रतिद्वंद्वी से है, जिसने चुनाव जीतने में लगातार एक आक्रामक ज़िद दिखाई है। सत्ताधारी दल तुरंत अपनी रणनीति सुधारने में सक्षम है, जिसमें महारत हासिल करना कांग्रेस के लिए अभी बाकी है। कांग्रेस अपनी चुनावी हार का पोस्टमार्टम करने और फिर उन रिपोर्टों को दशकों तक धूल फाँकने देने के लिए जानी जाती है।

आज चुनाव एक जटिल प्रक्रिया बन गए हैं। ये कई कारकों से संचालित होते हैं। इनमें संसाधन, बूथ स्तर तक की विस्तृत योजना, ज़मीनी कार्यकर्ताओं का लामबंदीकरण और एआई द्वारा संचालित डिजिटल तकनीक शामिल हैं।

संक्षेप में कहें तो, राहुल मंच की चकाचौंध रोशनी के नीचे मजबूती से खड़े हो सकते हैं और उनका उत्साह बढ़ाने वाले उनके पास हो सकते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले वे अनगिनत पुरुष और महिलाएं नदारद हैं। कांग्रेस ने अभी तक ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया है कि वह इस दिशा में क्या कर सकती है।

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव 2026 के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। डूसू के इस चुनाव में 4 में से तीन पदों पर आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने तीन पदों पर कब्जा जमाया है, जबकि एक पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना परचम लहराया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।