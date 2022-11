पाकिस्तान का राजनीतिक संकट

पाकिस्तान एक राष्ट्र के तौर पर लोकतंत्र की मूल मान्यताओं से बहुत दूर नजर आता है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। (फोटो सोर्स: रायटर्स)

पढें राजनीति (Politics News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram