सुनक के प्रधानमंत्री बनने के मायने

सुनक के समक्ष आज कई बड़ी चुनौतियां हैं। महंगाई व घटती आय ने ब्रिटेन में आम नागरिकों को संकट में डाल दिया है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। (फोटो सोर्स: @RishiSunak)

पढें राजनीति (Politics News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram