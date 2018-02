अंतर-धार्मिक विवाह मामले पर आप और बीजेपी साथ आए

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को अंतर-धार्मिक विवाह पर भाजपा के रुख समर्थन का स्वागत किया। आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा, “हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद मैं अंतर-धार्मिक विवाह के लिए राजी वयस्कों का समर्थन करने वाले मनोज तिवारी का स्वागत करता हूं।” दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शहर में 23 वर्षीय युवक अंकित सक्सेना की कथित ऑनर किलिंग की निंदा की थी। भारद्वाज की प्रतिक्रिया इसके एक दिन बाद आई है। सक्सेना पेशे से फोटोग्राफर था। उसके कथित रूप से दूसरे धर्म की एक युवती के साथ रिश्ता होने के कारण उसके परिजनों ने उसकी हत्या कर दी थी।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, युवती का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि वह दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था। उससे यह रिश्ता खत्म करने को कहा गया था, लेकिन नहीं मानने पर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज तिवारी हालांकि दिल्ली में बढ़ते अपराध पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि दिल्ली पुलिस ब सरकार के अधीन है और केंद्र में भाजपा की सरकार है।

Irrespective of our political ideologies , I welcome @ManojTiwariMP ji who has supported inter-faith & inter-religious marriages by consenting adults.

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 4, 2018