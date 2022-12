जलवायु परिवर्तन पर खोखली चिंताएं

सब कुछ जानते-समझते हुए भी दुनिया के तमाम ताकतवर देश और पर्यावरण हितैषी संगठन तापमान नियंत्रण की चिंता छोड़ कर अपना हित और व्यापार देख रहे हैं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस।

पढें राजनीति (Politics News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram