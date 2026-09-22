उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब केवल कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी (सपा) अपने लिए एक बड़ा अवसर देख रही है। पार्टी के आकलन के अनुसार, सरकार विरोधी लहर, युवाओं की बढ़ती बेचैनी, लगातार बना हुआ बेरोजगारी का संकट और बदलते जातीय समीकरणों ने ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी हैं जो 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली सफलता को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल हैं। फिर भी, अपने इस विश्वास के बावजूद, सपा ने अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से आक्रामक अभियान शुरू करने से परहेज किया है।

यह झिझक कुछ हद तक एक पुरानी चुनावी कमज़ोरी से ही उपजी है- ‘मुस्लिम-यादव’ पार्टी के रूप में बनी सपा की छवि। सपा अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को बनाए रखते हुए इसे और व्यापक करने की कोशिश कर रही है। वह अन्य जातियों, विशेष रूप से दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तक पहुँचने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस के साथ इसके गठबंधन को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। सपा के नेता स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के बिना चुनाव में जाने से मुस्लिम का एकमुश्त वोट पाना अधिक कठिन हो सकता है। साथ ही, अकेले चुनाव में उतरने से उच्च जाति और दलित मतदाताओं के बीच गहरी पैठ बनाने में भी मुश्किलें हो सकती हैं।

सपा नेताओं का मानना है कि ‘जमीनी स्थित’ अनुकूल है। पार्टी ने 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत हासिल की थी और सरकार के सामने अभी भी कई मुद्दे गंभीर बने हुए हैं।

राज्यसभा सांसद जावेद अली ने कहा, “खराब डिलीवरी तंत्र से लेकर ठाकुरवाद के खिलाफ बढ़ते विरोध तक कई मुद्दे मौजूद हैं। सपा के पास स्पष्ट बढ़त है। लेकिन अगर भाजपा और सरकार पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, तो यह पार्टी के लिए एक कठिन काम होगा। हमें क्रूर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी डर है।”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में आ चुके हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक आक्रामक अभियान शुरू नहीं किया है। हाल ही में, प्रशासन द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद उन्होंने बुलंदशहर में एक रैली सहित अपने निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था।

भाजपा नेताओं का आरोप है कि सपा ने प्रशासन द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक स्थानों को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय सत्तारूढ़ दल और जिला अधिकारियों को दोषी ठहराना चुना। उत्तर प्रदेश के एक भाजपा सांसद ने कहा कि अखिलेश ‘सुरक्षित खेल खेल रहे हैं’। उन्होंने तर्क दिया कि इस चरण में सपा की बड़ी रैलियां इस धारणा को मजबूत कर सकती है कि पार्टी मुख्य रूप से मुस्लिम और यादव मतदाताओं पर निर्भर है। यह एक ऐसी छवि है, जिसका इस्तेमाल भाजपा अपने हित में कर सकती है।

सपा की योजनाएं

हालाँकि, सपा अपने सामाजिक गठबंधन का विस्तार करके ठीक इसी कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास कर रही है। एक प्रमुख ध्यान दलित वोट पर है, जो एक ऐसा वर्ग है जिसे बसपा नेता मायावती का प्रभाव घटने के बाद भाजपा, सपा और कांग्रेस सभी साधने में लगी हैं।

अखिलेश ने अपने ‘पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक’ (PDA) फॉर्मूले को व्यापक बनाने के लिए दलितों के बीच पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। पार्टी ने अपने पारंपरिक लाल और हरे रंग के झंडे में नीले रंग को जोड़ना शुरू कर दिया है, जो पारंपरिक रूप से बी.आर. आंबेडकर और दलित आंदोलन से जुड़ा रहा है।

पार्टी की छात्र इकाई, समाजवादी छात्र सभा (SCS) की वर्दी में नीली टी-शर्ट और जींस शामिल हैं। जिला और शहर अध्यक्षों की एक बैठक में अखिलेश को पार्टी के पारंपरिक लाल गमछे के बजाय नीला गमछा पहने हुए भी देखा गया था।

नवंबर में सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा में एक दलित सम्मेलन का नेतृत्व करने की उम्मीद है। आगरा अनुसूचित जाति (SC) और जाटव बहुल जिला है। इस सम्मेलन में अखिलेश यादव के मुख्य अतिथि होने की संभावना है।

कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण

सपा प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना भी बना रहे हैं, जहाँ निषाद और ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। भाजपा के प्रति उनकी नाराजगी के दावों के बीच राजनीतिक दल दोनों समुदायों पर नज़र बनाए हुए हैं।

राज्य के कुल आबादी का पाँचवाँ हिस्सा अनुसूचित जाति का है, जिसमें से आधे से अधिक जाटव हैं।

उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेता ने कहा, “अखिलेश SC वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं और सौभाग्य से उनके लिए, SC में एक ऐसा वर्ग है, विशेष रूप से नौकरशाहों सहित सरकारी कर्मचारियों का। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे कांशीराम ने इस्तेमाल किया था।”

कांशीराम ने बसपा शुरू करने से पहले ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन (बामसेफ) के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के बीच पैठ बनाई थी।

सपा की व्यापक रणनीति अपने PDA आधार को मजबूत करने की है, साथ ही वह उन वर्गों के असंतोष का भी लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, जिन्हें पारंपरिक रूप से भाजपा का समर्थक माना जाता है। भाजपा नेता खुद पासी, कुर्मी, शाक्य और मौर्य जैसे समुदायों के बीच समर्थन बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

भाजपा नेता ने कहा, “अखिलेश अपने PDA फॉर्मूले को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में 37 सीटें हासिल करने में मदद मिली। साथ ही वह अब ठाकुरों के खिलाफ बढ़ते गुस्से को भुनाना चाहते हैं ताकि एक नया सामाजिक गठबंधन तैयार किया जा सके।”

भाजपा के लिए यह चुनौती जटिल हो गई है, क्योंकि पार्टी के कुछ नेता पहले ही आदित्यनाथ के ‘कट्टर हिंदुत्व’ लाइन के जोखिमों की ओर इशारा कर रहे हैं। पार्टी में कुछ लोगों को डर है कि इस दृष्टिकोण पर जोर देने के प्रतिकूल राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राज्य में नौकरी, निवेश और रोजगार केवल अखबारों में दिख रहा है। यादव ने यह भी कहा कि हर समस्या का एक ही समाधान है कि भाजपा की सरकार हटाओ, किसान और देश के सामने एक ही संकट भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि भाजपा ही संकट पैदा कर रही है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।