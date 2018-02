कर्नाटक: बीजेपी ने वीडियो जारी कर मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव के लिए कमर कस ली है और जोर-शोर से इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। चुनाव के दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों द्वारा एक-दूसरे पर किए जाने वाले हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस जहां प्रचार-प्रसार के दौरान बीजेपी पर निशाना साध रही है तो वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेसियों पर धावा बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे पर धावा बोला है। कर्नाटक बीजेपी ने एक वीडियो जारी करते हुए खड़गे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी को कटघरे में लाने की कोशिश की है।

बीजेपी ने खड़गे पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से इस मामले में जवाब मांगा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और खड़गे पर साल 2014 में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया, “आप अभी कर्नाटक से गए हैं। अगर आप अपने रियर व्यू मिरर से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके सासंद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। आपके मुख्यमंत्री ने उस एजेंसी को ही खत्म कर दिया जो इन आरोपों की जांच कर रही थी और आप बिना डरे इन कांग्रेस के नेताओं को सपोर्ट करते हैं। ओह! आप भी तो उनमें से एक ही हैं।”

You have just left K’taka. If you look in your rear view mirror, @OfficeOfRG you will find your LOP mired in corruption. Your CM destroyed the agency which was investigating these charges. And you unflinchingly support these corrupt leaders! Oh wait, you are just one of them. pic.twitter.com/JR9Besq1qM

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 13, 2018