‘राज खुलने का डर था, इसलिए विपक्ष ने करवाई अतीक की हत्या’, योगी सरकार के मंत्री का दावा

अतीक अहमद की हत्या को लेकर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि विपक्ष ने ही अतीक अहमद की हत्या करवाई क्योंकि उनके कई राज उसके पास थे। धर्मपाल ने यहां तक कहा कि योगी सरकार में माफियाओं को ठीक कर दिया गया है।

योगी सरकार के मंत्री का विपक्ष पर बड़ा आरोप (इमेज- इंडियन एक्सप्रेस)

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या ने यूपी की राजनीति में सियासी भूचाल ला रखा है। एक तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठा रहा है। अब इन आरोप-प्रत्यारोप के बीच योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उनकी तरफ से अतीक की हत्या का दोष विपक्ष के ऊपर मढ़ दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अतीक अहमद की हत्या विपक्ष ने करवाई है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि अतीक अहमद की हत्या विपक्ष ने करवाई है। अतीक के पास विपक्ष के कई राज थे, वो उनसे पर्दा उठाने वाला था। उसी डर में विपक्ष ने अतीक की हत्या करवा दी। धर्मपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले जब विपक्ष की सरकारें यूपी में होती थीं, तब सभी अतीक का खौफ खाते थे। पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, जज सुनवाई करने से मना कर देते थे। लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं को ठीक कर दिया है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब धर्मपाल सिंह ने इस तरह का बयान दिया हो। धर्मपाल के चर्चित बयान जिन पर हुई सियासत इससे पहले जब अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर किया गया था, तब भी उन्होंने इसी अंदाज में एक बयान दिया था। उस समय मंत्री ने कहा था कि असद जैसे जो अपराधी मारे जा रहे हैं, यूपी में इस वजह से खुशी की लहर है। पूरी दुनिया में योगी मॉडल मशहूर हो रहा है। अब तो लोगों ने मांग उठा दी है कि हर जगह योगी की तरह सरकार चलनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले प्रयागराज में उस समय अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई जब पुलिस उनका मेडिकल करवाने आई थी। जब दोनों अतीक और अशरफ मीडिया से बात करने आए, तभी अचानक से तीन आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक गोली सीधे अतीक के सिर में मारी गई तो वहीं अशरफ के छाती में गोली लगी। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमले के बाद तीनों आरोपी जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे और पुलिस तब बेबस खड़ी नजर आई। बड़ी बात ये रही कि इस गोलीकांड के बाद तीनों आरोपियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। अभी के लिए SIT इस मामले की जांच कर रही है, तीनों आरोपियों से लगातार सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। शुरुआती पूछताछ के बाद तो आरोपियों ने माना है कि उन्हें भी बड़ा डॉन बनना था, ऐसे में इस वारदात को अंजाम दिया। https://www.jansatta.com/blank.html

