Virat Kohli Sunil Chhetri have more similarities, both National team captains vegitairian, marriage in same year IPL ISL teams leading bengaluru see Photos pics habits wife भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के बीच काफी चीजें कॉमन हैं। जहां कोहली क्रिकेट का चमकता सितारा हैं तो फुटबॉल में सुनील छेत्री को महारथ हासिल है। दोनों अपने-अपने खेल में शानदार भूमिका निभा रहे हैं। दोनों का जन्मस्थान और खेल भले ही एक-दूसरे से अलग हो लेकिन इन दोनों प्लेयर में कई बातें कॉमन हैं। जी हां, छेत्री और कोहली में ऐसी तमाम तरह की मिली-जुलती चीजें हैं जिन्हें शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। यहां हम आपको मौजूदा क्रिकेट कैप्टन और फुटबॉल टीम के कैप्टन की सिमिलरटीज के बारे में बता रहे हैं। जानिए सुनील छेत्री और विराट कोहली की कॉमन बातें। (All Photos- Twitter)