1 / 11

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीरों आए दिन ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों मुंबई के नए घर में शिफ्ट हुए हैं। शादी के बाद से दोनों ही अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करने लगे हैं। वहीं फैंस तो दोनों की एक झलक देखने को हमेशा से ही बेकरार रहते हैं। कुछ दिन पहले ही इस कपल की किसिंग पोज की दो तस्वीरों सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान केंद्रित करती रहीं। इसी बीच विराट कोहली ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक ट्वीट लिखा, जिसके बाद से हर किसी को लग रहा है कि इन दिनों अनुष्का शर्मा प्रग्नेंट हैं। कोहली के इस ट्वीट के बाद फैंस के रिट्वीट की बाढ़ लग गई। विरुस्का के फैंस अब दोनों को पेरेंट्स बनने की बधाई दे रहे हैं। (All PHOTOS or Sreenshots taken by social Media)